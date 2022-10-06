МИД РФ: при отказе от российского газа Германию может ждать кризис

Директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин заявил, что высказывания ряда немецких политиков о готовности отказаться от импорта российского газа свидетельствуют о беспрекословном выполнении Берлином русофобских установок США.
Директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин заявил, что высказывания ряда немецких политиков о готовности отказаться от импорта российского газа свидетельствуют о беспрекословном выполнении Берлином русофобских установок США.
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