Аргументы и Факты

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МИД РФ: при отказе от российского газа Германию может ждать кризис

МИД РФ: при отказе от российского газа Германию может ждать кризис

Директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин заявил, что высказывания ряда немецких политиков о готовности отказаться от импорта российского газа свидетельствуют о беспрекословном выполнении Берлином русофобских установок США.

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