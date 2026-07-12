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Рич Пол: «Сказал Леброну не торопиться с решением: «Когда будешь готов, дай мне знать»

Агент Леброна Джеймса Рич Пол рассказал о том, что процесс выбора звездным ветераном новой команды продолжается.

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