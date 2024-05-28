Минцифры думает над внедрением налога на иностранный софт в России

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев заявил, что в его ведомстве обсуждают вопрос введения сбора с российских компаний, которые продолжаю использовать в своей работе зарубежное программное обеспечение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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