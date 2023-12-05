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Регионы обновляют парк общественного транспорта благодаря нацпроекту

Регионы обновляют парк общественного транспорта благодаря нацпроекту

В 2023 году в регионы поступит почти 5 тыс. единиц нового транспорта для перевозки пассажиров.фото: ФГБУ Информавтодор--> Более 1800 новых автобусов, электробусов, трамваев и троллейбусов вышли в этом году на маршруты в регионах России, благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», который реализуется по решению Президента.

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