Момент удара ВВС США удар по незагруженному танкеру M/T Belma под флагом Кюрасао, который следовал к иранскому острову Харк.
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Момент удара ВВС США удар по незагруженному танкеру M/T Belma под флагом Кюрасао, который следовал к иранскому острову Харк.
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