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Телесуфлер и громкие слова: как прошел съезд демократов в США

Телесуфлер и громкие слова: как прошел съезд демократов в США

REUTERS/Mike Blake Остановить геноцид в Газе потребовали протестующие в американском Чикаго. Тысячи демонстрантов попытались прорваться на стадион, где начался съезд Демократической партии США, выкрикивая угрозы в адрес Джо Байден и Камалы Харрис.

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