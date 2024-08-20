Телесуфлер и громкие слова: как прошел съезд демократов в США

REUTERS/Mike Blake Остановить геноцид в Газе потребовали протестующие в американском Чикаго. Тысячи демонстрантов попытались прорваться на стадион, где начался съезд Демократической партии США, выкрикивая угрозы в адрес Джо Байден и Камалы Харрис.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии