Телесуфлер и громкие слова: как прошел съезд демократов в США

REUTERS/Mike Blake Остановить геноцид в Газе потребовали протестующие в американском Чикаго. Тысячи демонстрантов попытались прорваться на стадион, где начался съезд Демократической партии США, выкрикивая угрозы в адрес Джо Байден и Камалы Харрис.