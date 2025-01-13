Страна и люди
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Страна и люди

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Страну 404 делить не будут

Страну 404 делить не будут

Идут Олимпийские игры. В секторе метания молота стоит польский спортсмен. Раскручивает молот, и он летит за пределы стадиона.

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Комментарии
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СК
Степан Капуста
Здраво. Главная проблема даже не в восстановлении инфраструктуры территории бывшего недогосударства, а в санации его населения. Очевидно, что закоренелые русофобы сбегут в Европу, но многие останутся и будут вредить. Денацификация будет длительной и кропотливой.
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