Страну 404 делить не будут

СК

Степан Капуста

Здраво. Главная проблема даже не в восстановлении инфраструктуры территории бывшего недогосударства, а в санации его населения. Очевидно, что закоренелые русофобы сбегут в Европу, но многие останутся и будут вредить. Денацификация будет длительной и кропотливой.