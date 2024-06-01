Куда бить, чтобы закончить войну: Эксперт назвал две ключевые точки - в Германии и Польше

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДСегодня 3,2K прочитали Владлен Чертинов, военный обозреватель Царьграда, рассказал, куда надо бить, чтобы как можно быстрее закончить войну.
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