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Костин забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче с «Нью-Джерси». Он прервал серию из 29 игр без голов

Форвард «Сент-Луиса» Клим Костин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (4:7).

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