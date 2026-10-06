OpenAI Shops $30 Billion Round To UAE Funds, BlackRock As Altman's 'Bad Things' Remark Draws Bipartisan Fire With its planned IPO on ice for the moment, OpenAI is pitching a $30 billion funding round to a group of United Arab Emirates sovereign funds led by Abu Dhabi's MGX, along with BlackRock, at a $1.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым