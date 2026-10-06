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Zero Hedge

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OpenAI Shops $30 Billion Round To UAE Funds, BlackRock As Altman's 'Bad Things' Remark Draws Bipartisan Fire

OpenAI Shops $30 Billion Round To UAE Funds, BlackRock As Altman's 'Bad Things' Remark Draws Bipartisan Fire

OpenAI Shops $30 Billion Round To UAE Funds, BlackRock As Altman's 'Bad Things' Remark Draws Bipartisan Fire With its planned IPO on ice for the moment, OpenAI is pitching a $30 billion funding round to a group of United Arab Emirates sovereign funds led by Abu Dhabi's MGX, along with BlackRock, at a $1.

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