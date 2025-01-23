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Трамп начал процесс признания хуситов террористической организацией

Трамп начал процесс признания хуситов террористической организацией

Президент США Дональд Трамп подписал указ о повторном признании базирующегося на территории Йемена шиитско военно-политического движения "Ансар-Аллах", также известного как хуситы, иностранной террористической организацией.

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