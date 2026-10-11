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Аргументы и Факты

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Трамп заявил, что Зеленский не хочет идти на сделку по урегулированию

Трамп заявил, что Зеленский не хочет идти на сделку по урегулированию

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский по неизвестным причинам не стремится к заключению мирного соглашения по Украине.

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