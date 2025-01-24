31.01 - 28.02 Beriozka Gallery приглашает на персональную выставку Виталия Простова «Место в первом ряду»

Центральной идеей проекта «Место на первом ряду» становится акцент на деталях театральной жизни. Художник берёт элементы, которые в повседневной жизни воспринимаются как декорации, и выносит их в центр композиции.
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