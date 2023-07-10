В поселке Бытошь в ДТП с иномаркой погиб 66-летний водитель мопеда Orion

По предварительной информации, 44-летний водитель Renault Duster ехал в сторону улицы Горького, при повороте налево не убедился в безопасности маневра и столкнулся с мопедом Orion под управлением 66-летнего мужчины, который пошел на обгон Renault .
По предварительной информации, 44-летний водитель Renault Duster ехал в сторону улицы Горького, при повороте налево не убедился в безопасности маневра и столкнулся с мопедом Orion под управлением 66-летнего мужчины, который пошел на обгон Renault .
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