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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ЦСКА сохранил Александра Ганькевича, который завершал сезон в команде на правах аренды

Завершавший сезон в составе армейцев на правах аренды центровой (28 лет, 201 см) подписал полноценный контракт с клубом по схеме 2+1.

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