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Правда и мифы о вреде глютена и лактозы: стоит ли отказываться от них здоровому человеку?

Глютен и лактоза – два современных «пугала» популярной диетологии. Но чем они вредны на самом деле? Как опознать у себя непереносимость лактозы и глютена? И принесёт ли отказ от них пользу, если вы здоровы? Отвечают диетолог и гастроэнтеролог.

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