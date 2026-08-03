Бывшему сенатору Сабадашу вынесли приговор по еще одному делу

В Москве суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима бывшего сенатора от Ненецкого автономного округа (НАО) и владельца ликеро-водочного завода Александра Сабадаша за хищение доли в Выборгском целлюлезно-бумажном комбинате (ЦБК).
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