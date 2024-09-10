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Мать Смолинского маньяка сделала заявление о нём

Мать Смолинского маньяка сделала заявление о нём

Валентина Ческидова приехала в Челябинск поддержать сына на суде: почему ей это не удалось. Также рассказываем, какова судьба дома, где жил подсудимый, и его кота.

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