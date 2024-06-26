Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 448 подписчиков

Фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале практически не собрал зрителей

Фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале практически не собрал зрителей

Продано лишь 10% билетов.Трехдневный фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву», который пройдет в Юрмале через месяц, собрал около 30% зрителей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх