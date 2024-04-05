Жидо и Бандеровщина - как это совместимо?

НЭ Наталья Эрнст И ведь не поспоришь. Если б не было так грустно и трагично. Ведь с бандерлогами гибнут и наши люди.

Алексей Тан Там... осознанно, славян, православных выбивают,... а свои братья, за кордоном, или "брони" имеют, которые им гарантируют защиту от фронта, ... евреи своих ... нацистами не называют!!!.