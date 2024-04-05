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Жидо и Бандеровщина - как это совместимо?

Жидо и Бандеровщина - как это совместимо?

На этого человека эту майку с этими надписями никто насильно не напяливал. Желая, чтобы окружающие чего-то особое поняли о нём, этой символикой человек нагрузил себя сам.

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Комментарии
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НЭ
Наталья Эрнст
И ведь не поспоришь. Если б не было так грустно и трагично. Ведь с бандерлогами гибнут и наши люди.
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15 час.
Алексей Тан
Там... осознанно, славян, православных выбивают,... а свои братья, за кордоном, или &quot;брони&quot; имеют, которые им гарантируют защиту от фронта, ... евреи своих ... нацистами не называют!!!.
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15 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Эти наверное самые первые в европку ломанулись, к родственникам и друзьям.
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14 час.

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