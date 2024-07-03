Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Американцы комментируют жизнь в РФ: почему у русских нет напыления, телевизоров, биде и балалаек

Американцы комментируют жизнь в РФ: почему у русских нет напыления, телевизоров, биде и балалаек

Страшную весть принес я в твой дом, Надежда, зови детей. А вот вы знали ли о том, что в России мы живем настолько бедно, что у нас «очень, очень скудное напыление» (чтобы это ни значило) и мы доедаем последний хрен без масла? Если вдруг почему-то не знали, мы вас сейчас просветим.

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