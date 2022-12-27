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Евгений Плющенко: «Я всегда Леху Ягудина уважал как спортсмена. Как человека – нет»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о взаимоотношениях с чемпионом Солт-Лейк-Сити-2002 Алексеем Ягудиным и его тренером Татьяной Тарасовой.

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