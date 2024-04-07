Врачи назвали самую «вкусную» для комаров группу крови

Малярия — не единственное заболевание, которое переносят кровососущие насекомые. Среди других опасностей — желтая лихорадка, которая может привести к развитию желтухи и кровотечений, а также лихорадка Зика.
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