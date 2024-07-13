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Доцент Мирзабалаева назвала россиян, которые получат самую низкую пенсию

Доцент Мирзабалаева назвала россиян, которые получат самую низкую пенсию

Доцент базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева подчеркнула в интервью агентству «Прайм», что размер пенсии зависит от длительности неофициального трудового стажа и уровня заработной платы.

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