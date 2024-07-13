Доцент Мирзабалаева назвала россиян, которые получат самую низкую пенсию

Доцент базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева подчеркнула в интервью агентству «Прайм», что размер пенсии зависит от длительности неофициального трудового стажа и уровня заработной платы.
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