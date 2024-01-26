Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Архив нацбезопасности США: Ельцин в 1994 хотел начать расширение НАТО с России

Архив нацбезопасности США: Ельцин в 1994 хотел начать расширение НАТО с России

Россия в случае расширения НАТО на восток должна первой присоединиться к альянсу. Об этом 14 января 1994 года заявил бывший президент РФ Борис Ельцин на встрече со своим американским коллегой Биллом Клинтоном в Ново-Огарево.

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