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Уволенный Зеленским экс-глава конституционного суда пережил покушение

Уволенный Зеленским экс-глава конституционного суда пережил покушение

Мосийчук: в Австрии попытались отравить бывшего главу КС Украины Тупицкого Экс-глава конституционного суда (КС) Украины Александр Тупицкий, который был уволен с должности по решению украинского лидера Владимира Зеленского, пережил покушение в Австрии — его пытались отравить.

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