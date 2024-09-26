Уволенный Зеленским экс-глава конституционного суда пережил покушение

Мосийчук: в Австрии попытались отравить бывшего главу КС Украины Тупицкого Экс-глава конституционного суда (КС) Украины Александр Тупицкий, который был уволен с должности по решению украинского лидера Владимира Зеленского, пережил покушение в Австрии — его пытались отравить.