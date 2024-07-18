В центре Волгограда начнали сносить незаконный павильон на улице Гоголя

В Волгограде начался снос незаконного павильона на улице Гоголя. Такое решение было принято после долгих судебных разбирательств, в ходе которых здание было признано некапитальным и незаконно расположенным.
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