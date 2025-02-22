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Крымская газета

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Блокирование, отключение связи и досмотры: в двух районах Крыма сегодня пройдут антидиверсионные учения

Блокирование, отключение связи и досмотры: в двух районах Крыма сегодня пройдут антидиверсионные учения

22 февраля в Бахчисарайском и Сакском районах будут проходить учения подразделений территориальной обороны «Барс-Крым», Министерства обороны Российской Федерации, других силовых и правоохранительных структур.

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