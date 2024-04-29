Политолог о Дне работника скорой помощи: «Продолжают находиться на передовой»

МОСКВА, 29 апреля, ФедералПресс. Накануне страна отмечала День работника скорой помощи. Этот праздник учредили относительно недавно, в 2020 году, однако в нем заложены символы отваги и героизма российских работников скорой, которые стояли на передовой в борьбе с пандемией коронавируса.