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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Политолог о Дне работника скорой помощи: «Продолжают находиться на передовой»

Политолог о Дне работника скорой помощи: «Продолжают находиться на передовой»

МОСКВА, 29 апреля, ФедералПресс. Накануне страна отмечала День работника скорой помощи. Этот праздник учредили относительно недавно, в 2020 году, однако в нем заложены символы отваги и героизма российских работников скорой, которые стояли на передовой в борьбе с пандемией коронавируса.

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