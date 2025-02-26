МЧС России продолжает работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов пpи крушении танкеров в Кеpченском проливе

В прибрежной зоне города-курорта Анапа и Темрюкского района Краснодарского края водолазными группами МЧС России, Морспасслужбы и аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС» проводятся работы по ежедневному мониторингу и сбору мазута со дна Черного моря.