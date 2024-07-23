Стильные шторы в маленькую кухню в 2019-2020 гг

Выбор штор для маленькой кухни – немаловажный момент в дизайне интерьера. Правильно подойдя к декорированию окна и учитывая современные идеи, можно не только визуально сделать пространство шире, а потолки – выше, но и скрыть определенные недостатки.
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