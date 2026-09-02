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Царьград

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Бессент назвал того, кто помешал совместному коммюнике G20

Бессент назвал того, кто помешал совместному коммюнике G20

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Китай стал единственной страной G20, отказавшейся поддержать совместное коммюнике по итогам встречи "Группы 20".

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