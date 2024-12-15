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Морьентес о 3:3 «Реала» с «Райо»: «Проблема по-прежнему в обороне, ее нужно укреплять. «Мадрид» забил 3 гола, но не выиграл матч, – справедливый результат»

Вчера мадридцы сыграли вничью с «Райо Вальекано» (3:3) в 17-м туре Ла Лиги. «Я думаю, что это справедливый результат, исходя из того, что мы смогли увидеть от обеих команд.

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