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Военные инженеры ВВО ликвидируют лесные пожары в Якутии

Военные инженеры ВВО ликвидируют лесные пожары в Якутии

За прошедшие сутки военнослужащие совместно с силами ГУ МЧС в районе поселка Бясь-Кюёль и села Тастах ликвидировали очаги пожара площадью 4 гектара и оборудовали 2,5 километра минерализованной полосы.

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