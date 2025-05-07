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Атаки дронов парализовали авиасообщение: нарушены планы 60 тысяч пассажиров

Атаки дронов парализовали авиасообщение: нарушены планы 60 тысяч пассажиров

МОСКВА, 7 мая, ФедералПресс. Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что ограничения на работу аэропортов, введенные из-за угрозы атак беспилотников, отразились на расписании как минимум 350 рейсов.

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