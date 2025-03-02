Прогноз погоды в Крыму на 2 марта

Прогноз погоды в Крыму на 2 мартаВ Симферополе +6 и небольшой снегВ Севастополе +7 и дождь со снегомВ Евпатории +6 и снегВ Черноморском +5 и снегВ Джанкое +4 и пасмурноВ Ялте +6 и пасмурноВ Алуште +6 и пасмурноВ Керчи +4 и пасмурноВ Армянске +3 и пасмурноВ Красноперекопске +4.