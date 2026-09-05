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Ивановские новости

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В Ивановской области больше трех тысяч человек остались без света из-за грозы

В Ивановской области больше трех тысяч человек остались без света из-за грозы

Отключение затронуло 24 населённых пункта, 54 трансформаторные подстанции и 1290 частных домовладений, где временно остались без света 3342 человека, включая 658 детей.

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