НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Курска

1 подписчик

Полное фиаско: Газовые манипуляции Молдавии провалились

Полное фиаско: Газовые манипуляции Молдавии провалились

Пока европейские цены на газ «барахтаются» в районе 500-600 долларов за тысячу кубометров, что позволяет евробюрократам рассказывать о «сокрушительной победе» над энергетическим кризисом (нет, но сейчас не об этом), новоиспеченный кандидат на вступление в «райский… Полное фиаско: Газовые манипуляции Молдавии провалились .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх