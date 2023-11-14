Пока европейские цены на газ «барахтаются» в районе 500-600 долларов за тысячу кубометров, что позволяет евробюрократам рассказывать о «сокрушительной победе» над энергетическим кризисом (нет, но сейчас не об этом), новоиспеченный кандидат на вступление в «райский… Полное фиаско: Газовые манипуляции Молдавии провалились .