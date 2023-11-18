Экс-теннисист Ольховский: Алькарас был сильнее Медведева только в мотивации

Известный в прошлом российский теннисист Андрей Ольховский, выигравший два турнира в одиночном разряде и являвшийся экс шестой ракеткой мира в парном, прокомментировал поражение Даниила Медведева в матче третьего тура Итогового турнира АТР в Турине от испанца Карлоса Алькараса, отметив, что единственной разницей между соперниками стала мотивация.