В популярных российских пельменях обнаружили патогенные бактерии

Роскачество раскрыло секреты продаваемых в России пельменей. В ходе обширного исследования продаваемой на российских прилавках продукции в ней было выявлено выявила присутствие сои, перемолотых костей и опасных бактерий, таких как листерии и сальмонеллы, пишет ТАСС Исследование, проведенное Роскачеством, охватило 20 самых популярных торговых марок, был проведен анализ 587 показателей качества и безопасности продукции.
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