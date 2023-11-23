В популярных российских пельменях обнаружили патогенные бактерии

Роскачество раскрыло секреты продаваемых в России пельменей. В ходе обширного исследования продаваемой на российских прилавках продукции в ней было выявлено выявила присутствие сои, перемолотых костей и опасных бактерий, таких как листерии и сальмонеллы, пишет ТАСС Исследование, проведенное Роскачеством, охватило 20 самых популярных торговых марок, был проведен анализ 587 показателей качества и безопасности продукции.