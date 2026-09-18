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США начали вывод войск и техники с последней военной базы в Ираке

США начали вывод войск и техники с последней военной базы в Ираке

США завершают 23-летнее присутствие в Ираке, последние американские военные начали покидать территорию иракского Курдистана в ночь с четверга на пятницу, 18 сентября.

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