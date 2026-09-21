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Контракт на создание палубных БПЛА-заправщиков MQ-25A Stingray заключён в США

Контракт на создание палубных БПЛА-заправщиков MQ-25A Stingray заключён в США

ВМС США заключили с Boeing контракт на 562 млн долларов на начальное мелкосерийное производство трёх беспилотных заправщиков MQ-25A Stingray.

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