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Крынки – лютый бой с большими потерями: самоубийство украинских пилотов, «Коксохим» - наши достали врага из-под земли

Крынки – лютый бой с большими потерями: самоубийство украинских пилотов, «Коксохим» - наши достали врага из-под земли

Вооруженные силы России нанесли ночные удары с использованием БПЛА и ракет по объектам противника. Взрывы были замечены в Николаевской и Херсонской областях, а полеты герани зафиксированы в Запорожской и Днепропетровской областях.

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