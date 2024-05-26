За что Гоголь убил Тараса Бульбу и при чем здесь СВО «Тараса Бульбу» проходят в 7-м классе. Ученикам объясняют, что данная повесть, это героическое произведение, прославляющее любовь к Родине, своему народу, православной вере, боевому товариществу, святость подвига во их имя.