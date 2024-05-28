В Актау прошла юношеская футбольная лига «Freedom QJ League»

В регионе юношеская футбольная лига Республики Казахстан «Freedom QJ league U18» в очередном туре провела матч между футбольными клубами «Каспий» и «Кайрат», сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления спорта.
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