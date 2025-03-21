Орловский бизнес-омбудсмен Евгений Лыкин представил региональным парламентариям отчет о деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей за 2024 год

В ходе 48-го заседания комитета по экономике Орловского областного Совета народных депутатов Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области Евгений Лыкин представил информацию о работе Аппарата регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей.