Главарям самой жестокой ОПГ Заполярья вынесли приговор: детали дела

"112" Главарям самой крупной и жестокой ОПГ Заполярья вынесли приговор. Начиная с 90-х "Шагивалеевские" годами держали в страхе весь регион: промышляли рэкетом, торговали оружием и наркотиками, а со всеми, кто вставал на пути, немедленно расправлялись.