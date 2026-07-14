РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 243 подписчика

Главарям самой жестокой ОПГ Заполярья вынесли приговор: детали дела

Главарям самой жестокой ОПГ Заполярья вынесли приговор: детали дела

"112" Главарям самой крупной и жестокой ОПГ Заполярья вынесли приговор. Начиная с 90-х "Шагивалеевские" годами держали в страхе весь регион: промышляли рэкетом, торговали оружием и наркотиками, а со всеми, кто вставал на пути, немедленно расправлялись.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вячеслав Денисов
А почему так мало за ряд сознательно организованных убийств? Должны были присудить пожизненное!.. но пожалели! За сколько?!
Ответить
1 м.