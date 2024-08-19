В разы: с началом осени в России могут резко взлететь цены на такси

В первый день осени цены на такси могут взлететь в несколько раз. Водителям к этой дате нужно оформить обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами, получить разрешение на работу в такси, а еще перекрасить машину в правильный цвет.
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