Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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НОВАЯ НАЛОГОВАЯ РЕФОРМА В РОССИИ: С КОГО И СКОЛЬКО БУДУТ БРАТЬ

НОВАЯ НАЛОГОВАЯ РЕФОРМА В РОССИИ: С КОГО И СКОЛЬКО БУДУТ БРАТЬ

Минфин обнародовал суть грядущей налоговой реформы в России. Эксперты уже вовсю спорят о её плюсах и минусах.

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Малик Гумеров
&quot;НОВАЯ НАЛОГОВАЯ РЕФОРМА В РОССИИ: С КОГО И СКОЛЬКО БУДУТ БРАТЬ&quot; =  ОЧЕРЕДНАЯ СТРИЖКА  С НАЕМНЫХ РАБОТНИКОВ !!!       Паразиты-ломехузы - буржуазия ничего (ни копейки) не теряет !                                                                                    Для СПРАВЕДЛИВОСТИ  НЕОБХОДИМО  УСТАНОВИТЬ НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ КРУПНОГО БИЗНЕСА  95-99% !!!                                        Мелкий бизнес  освободить от налогов на прибыль , да и от всех остальных  налогов !                                                                          А пока = эти реформы очередные фантики  = порция лапши на уши .... , оболванить население !                                                                  Паразиты ломехузы - буржуазия остается при своем и дальше будут грабить страну-народ ! Их ни в какой мере  реформы не касаются !             Реформы касаются строго начисленных и выплачиваемых зарплат наемных работников !!!                                    Называется - стрижка и  дойка  двуногих  работяг !
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2 час.
Малик Гумеров
Капитализм - такие шакальи законы !  Все законы при капитализме пишутся на интересы  буржуазии (захватившей власть) !  Не может чиновник , обязанный обслуживать своего хозяина - буржуина , выносить решения ушемляющие его интересы !    (чиновник слуга народа , а раз народа нет = он слуга тех кто захватил власть в стране  и тем самым есть настоящий хозяин страны - это крупная буржуазия !!!)                                            Положение невозможно изменить  ! Для этого нужно капитализм закопать и  принять новые законы и правила , под новые цели и задачи !
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2 час.
МГ
Малик Гумеров
Называется  СИСТЕМА капитализма !  Все честно , все по законам капитализма !
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2 час.

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