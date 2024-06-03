Малик Гумеров

"НОВАЯ НАЛОГОВАЯ РЕФОРМА В РОССИИ: С КОГО И СКОЛЬКО БУДУТ БРАТЬ" = ОЧЕРЕДНАЯ СТРИЖКА С НАЕМНЫХ РАБОТНИКОВ !!! Паразиты-ломехузы - буржуазия ничего (ни копейки) не теряет ! Для СПРАВЕДЛИВОСТИ НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ КРУПНОГО БИЗНЕСА 95-99% !!! Мелкий бизнес освободить от налогов на прибыль , да и от всех остальных налогов ! А пока = эти реформы очередные фантики = порция лапши на уши .... , оболванить население ! Паразиты ломехузы - буржуазия остается при своем и дальше будут грабить страну-народ ! Их ни в какой мере реформы не касаются ! Реформы касаются строго начисленных и выплачиваемых зарплат наемных работников !!! Называется - стрижка и дойка двуногих работяг !