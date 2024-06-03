Минфин обнародовал суть грядущей налоговой реформы в России. Эксперты уже вовсю спорят о её плюсах и минусах.
НОВАЯ НАЛОГОВАЯ РЕФОРМА В РОССИИ: С КОГО И СКОЛЬКО БУДУТ БРАТЬ
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Малик Гумеров
"НОВАЯ НАЛОГОВАЯ РЕФОРМА В РОССИИ: С КОГО И СКОЛЬКО БУДУТ БРАТЬ" = ОЧЕРЕДНАЯ СТРИЖКА С НАЕМНЫХ РАБОТНИКОВ !!! Паразиты-ломехузы - буржуазия ничего (ни копейки) не теряет ! Для СПРАВЕДЛИВОСТИ НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ КРУПНОГО БИЗНЕСА 95-99% !!! Мелкий бизнес освободить от налогов на прибыль , да и от всех остальных налогов ! А пока = эти реформы очередные фантики = порция лапши на уши .... , оболванить население ! Паразиты ломехузы - буржуазия остается при своем и дальше будут грабить страну-народ ! Их ни в какой мере реформы не касаются ! Реформы касаются строго начисленных и выплачиваемых зарплат наемных работников !!! Называется - стрижка и дойка двуногих работяг !
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2 час.
Малик Гумеров
Капитализм - такие шакальи законы ! Все законы при капитализме пишутся на интересы буржуазии (захватившей власть) ! Не может чиновник , обязанный обслуживать своего хозяина - буржуина , выносить решения ушемляющие его интересы ! (чиновник слуга народа , а раз народа нет = он слуга тех кто захватил власть в стране и тем самым есть настоящий хозяин страны - это крупная буржуазия !!!) Положение невозможно изменить ! Для этого нужно капитализм закопать и принять новые законы и правила , под новые цели и задачи !
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2 час.
МГ
Малик Гумеров
Называется СИСТЕМА капитализма ! Все честно , все по законам капитализма !
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2 час.
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