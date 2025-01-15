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Америка сама виновата: не обошлось без Нуланд и Блинкена, которые мстят за своих предков – пророк видит скорый распад страны

Америка сама виновата: не обошлось без Нуланд и Блинкена, которые мстят за своих предков – пророк видит скорый распад страны

Америка сама виновата: не обошлось без Нуланд и Блинкена, которые мстят за своих предков – пророк видит скорый распад страны Ольга БезродняяПророк и ученый Эммануэль Тодд называет причины, по которым американская модель уже не жизнеспособна.

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Malina
Граждане США - вперед! К победе дебилизма!!!
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